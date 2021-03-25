Шевчук позвонил первым владельцам автомобилей от Favbet. Их эмоции бесценны!

Счастливчики промокампании "Укради тачку у Favbet" не сразу поверили в свою победу. Они получат машины Ford EcoSport

2021 год в Украине проходит под знаком легализации игровой индустрии. Это событие наши болельщики ждали больше десяти лет.

Уникальную по масштабу промокампанию организовали в Favbet: у болельщиков есть возможность получить разные призы, но главные подарки по-настоящему шокируют. Розыгрыш 21 автомобиля – такого наши фанаты не видели давно!

18 Ford Ecosport и 3 Jaguar XE достанутся счастливчикам. Первым трем победителям с поздравлениями лично звонил экс-игрок национальной сборной Украины. В качестве бренд-амбасадора компании Вячеслав Шевчук поздравил их и устроил футбольный small talk. Интересно, что все победители не сразу поверили в свой успех.

Реакция победителей – бесценна!

"Спасибо, очень приятно, я шокирован! Даже не знаю, что делать, прыгать или нет!" – говорит Назар из Тернополя. Он обрадовался, услышав голос Шевчука. Назар давно болеет за "горняков" и помнит игру Вячеслава.

"Я вначале даже не поверил, и никто из друзей не поверил. Я очень удивился!" – рассказывает Владимир из Харькова, который последние четыре года живет в Киеве. Шевчук обсудил с ним возвращение легендарного "Металлиста".

"Если честно, сразу мало верилось. Но потом я был просто в восторге!" – говорит Владимир из села Роксоланы Одесской области. Он болеет за "Динамо", которое в этом году, по словам Шевчука, очень близко к чемпионству.

В нашем обществе бытует мнение, что розыгрыши могут быть подстроены. В компании приняли решение бороться с этими стереотипами. Эмоции победителей промокампании "Укради тачку у Favbet" – бесценны. Они до сих пор не свыклись с мыслью, что выиграли автомобиль. Повторить их эмоции можете и вы.

Как получить машину и звонок от звезды

Промокампания "Укради тачку у Favbet" проходит в три этапа по 6 недель и продлится до июля 2021 года. На каждом из этапов подарят 7 автомобилей (шесть Ford Ecosport и один Jaguar XE), а также множество ценных тематических подарков. Например, прогулка на вертолете!