Шикарна, как всегда. Одна из самых желанных атлеток празднует день рождения в Португалии

2 апреля 26-летие отмечает украинская бегунья, чемпионка Европейских игр-2019 Татьяна Мельник. Одна из самых красивых украинских спортсменок проводит праздник на сборах и шлет солнечные фото из Португалии. Ранее украинскую красотку-бегунью сравнили с розовой пантерой.

Читайте также: Украинская бегунья получила гражданство Италии: "Все сборы проводила за свои деньги"

Сейчас Татьяна в Португалии, где готовится к Олимпиаде-2020 в Токио. Напомним, что Мельник на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро приняла участие в составе команды Украины в эстафете 4х400 метров. Наши девушки в финале показали результат 3.26,64 минуты и заняли итоговое пятое место.

Реклама

Также Татьяна Мельник вошла в топ-20 самых красивых украинских спортсменок Олимпийских игр-2016. А потом выиграла бронзовую медаль в эстафете на чемпионате Европы в помещении 2017 года: украинки уступили только сборным Польши и Великобритании.

Ранее секс-символ легкой атлетики в соблазнительной позе призналась в любви.

Смотрите также, как украинская красавица Ярослава Магухих обновляет рекорды

Видео: Сегодня