Шикарная блондинка на коленях зацеловала игрока "Шахтера"

Журналистка-модель Даша Савина поделилась трогательными кадрами отпуска, который она со своим парнем – защитником "Шахтера" Валерием Бондарем – проводит в турецкой Каппадокии.

Влюбленные добрались до одной из главных тамошних достопримечательностей – "лавочки любви" под огромным сердцем, где шикарная блондинка на коленях зацеловала своего бойфренда-футболиста.

"Очень часто говорят: "Счастье любит тишину". Наверное, в этих словах есть доля правды, но как можно скрывать это счастье, если мы наслаждаемся друг другом и жизнью вместе? Мне очень хочется делиться с вами любовью, эмоциями, красотой, радостью и безграничным счастьем", – написала у себя в Instagram Даша Савина.

Напомним, перед Новым годом Бондарь покатал огненную девушку на вертолете над Доминиканой.

Бондарь и Савина / Фото: Instagram

После этого Даша Савина и Валерий Бондарь уже погоняли на квадроциклах по снегу в Харькове. При этом сексапильная блондинка отметила, что у них "не только отношения парня и девушки" – они "еще могут быть друг для друга друзьями".

Даша Савина / Фото: Instagram

Напомним, что именно в Турции, где в эти дни отдыхают чемпион мира-2019 среди молодежи Бондарь и его девушка, вскоре начнется первый тренировочный сбор "Шахтера" в новом году.

Валерий Бондарь и Даша Савина на квадроциклах