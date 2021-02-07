Шикарная украинка из UFC покрасовалась на Lamborghini

Марина Мороз поделилась видео из салона роскошного автомобиля и... погладила кошку

Привлекательная украинка из смешанных единоборств Марина Мороз поделилась со своими подписчиками несколькими новыми фото и видеороликами. Украинская "Железная леди" похвасталась кадрами в крутой машине Lamborghini. Дело было в Майями, где девушка проходила восстановление.

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Новые кадры Марина показала на своей страничке в Instagram.

Правда, девушка ничего не ответила на вопросы и шутки, принадлежит ли ей эта машина.

Нашла спортсменка момент и для сентиментальности. В своих "историях" в Instagram она показала, как пускает к себе в постель кошку, подписав видео на английском: "Отдыхая дома".

Марина Мороз с кошкой

Недавно кровавая украинка из смешанных боев засветила грудь в США.

Напомним, 29-летняя Мороз – уроженка Днепропетровской области. В UFC она выступает в категории до 57 кг; в ее активе 10 побед, но есть и три поражения. Узнайте, как Марина в детстве доила коров:

Марина Мороз о своем фермерском детстве