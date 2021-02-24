Шикарный гол в падении приносит победу "Челси", "Атлетико" ни разу не попал в створ

"Челси" продолжил свою беспроигрышную серию в нынешней Лиги чемпионов. Лондонская команда ни разу не уступила на групповом этапе, добыв четыре победы, и вот теперь англичане дожали мадридский "Атлетико"в первом матче 1/8 финала – 1:0. Поединок для испанцев считался домашним, но проходил он в Будапеште из-за сложной ситуации с COVID-19 в Великобритании.

Единственный гол на 68-й минуте в падении через себя эффектно забил Оливье Жиру. Однако арбитр засчитал его только после просмотра VAR. Было подозрения на офсайд, но нападающий получил мяч от защитника "Атлетико".

Оливье Жиру забивает победный гол в ворота "Атлетико" / Фото: Reuters

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Безусловно, дебютировавший в еврокубках во главе "Челси" Томас Тухель переиграл Диего Симеоне. Ведь за весь матч "Атлетико" не нанес ни одного удара в створ чужих ворот. Ответный поединок состоится 17 марта в Лондоне, если из-за коронавируса его не придется снова переносить на нейтральное поле.

Ранее "Бавария" убила интригу в паре с "Лацио", разгромив итальянскую команду – 4:1.

Смотрите, как "Челси" побеждал на групповой стадии Лиги чемпионов