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Шикарный спорткар за 250 тысяч евро: футболист сделал себе подарок после первого гола за "Барсу"

9 февраля, 18:47

Любомир Луканюк

Франсишку Тринкан принес победу каталонцам в чемпионате Испании

21-летний нападающий "Барселоны" Франсишку Тринкан забил первый гол за каталонский клуб. Футболист принес победу команде над "Бетисом" (3:2) в матче 22-го тура чемпионата Испании.

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А на следующий день Тринкан прибрел шикарный спорткар. Об этом сообщил в Instagram автодилер.

"Совершенно особая доставка захватывающего Lamborghini Huracan EVO игроку "Барселоны" Тринкану. Наслаждайся и большое спасибо за доверие!", – подписано фото в соцсетях.

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Тринкан перешел в "Барселону" год назад из "Браги". За каталонцев футболист сыграл уже 17 матчей.

Ранее мы писали, что игрок сборной Люксембурга и киевского "Динамо" Жерсон Родригес стал владельцем Lamborghini Aventador SVJ. Стоимость роскошного автомобиля составляет около 400 тысяч евро.

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Источник: sport24.ru

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