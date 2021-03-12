Шикарный удар принес "Черноморцу" победу над "Волынью" и лидерство в Первой лиге

Второй дивизион украинского футбола вернулся к жизни после зимней спячки

В пятницу возобновился сезон 2020/2021 в Первой лиге отечественного футбола. Сегодня должны были провести три перенесенных матча осенней части чемпионата, однако состоялось только два. "Оболонь" и "Верес" не вышли на поле из-за снегопада в Киеве. Зато в Одессе сыграли "Черноморец" и "Волынь".

Напомним, недавно с бывшей звездой "Динамо" расторг контракт клуб Первой лиги: вместо Сергея Ковальца "Черноморец" возглавил его экс-нападающий Алексей Антонов. Судьбу поединка против гостей из Луцка, которых тренирует Василий Сачко, решил один гол.

На 23-й минуте великолепный дальний удар на радость полутора тысячам болельщиков на трибунах удался 18-летнему Максиму Брагару – 1:0. Соперники получили по две желтые карточки, но мячей больше не забивали.

Еще в одной встрече дня "Горняк-Спорт" и "Прикарпатье" сыграли вничью 1:1.

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Таким образом, "Черноморец" единолично возглавил турнирную таблицу, оторвавшись от "Агробизнеса" на три очка, от "Вереса" – на четыре. Правда, конкуренты свои поединки сыграют позже. Полноценный, 17-й, тур запланирован на 19-20 марта.

Ранее "Агробизнес" обошел "Верес" и "Черноморец".

Вспомним, как летом 2019 года "Черноморец" боролся с "Колосом" за место в элите: