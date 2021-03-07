Шийке по печени: "безголовый" нокаут от украинского "Танка Т-34"

Украинский супертяж Константин Довбыщенко добыл очень быструю победу над своим соотечественником Вадимом Шийкой в Киеве. Напомним, в главном поединке вечера Владислав Сиренко одолел поляка Камиля Соколовски.
Довбыщенко по прозвищу "Танк Т-34" практически не пришлось прибегать к ударам в голову.
Уже на 23-й секунде Константин отправил соперника в нокдаун серией ударов по печени. А стоило Шийке подняться, как "Танк Т-34" снова попер на него, повторив атаку по корпусу. В итоге, Шийка снова присел на колено и продолжить бой попросту не рискнул – уже на исходе первой минуты поединка рефери зафиксировал победу Довбыщенко техническим нокаутом.
Видео быстрой победы Довбыщенко
Это девятая победа в послужном списке "Танка Т-34" – столько же раз на профи-ринге он проигрывал.
Отметим, что среди зрителей на этом вечере бокса был и Александр Усик.
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