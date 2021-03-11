Версія українською
$ 27,7
32,93

Шлейки вместо трусиков: волейболистка засветила интимное место

11 марта, 22:55

Александр Трикиша

Привет от Кайлы Симмонс

Бывшая волейболистка Кайла Симмонс ушла из спорта, так как ей запрещали публиковать откровенные фото в соцсетях. Сейчас у нее нет никаких ограничений, поэтому девушка отрывается на всю катушку.

На последнем фото в Instagram красотка похвасталась своим плоским животиком и заодно засветила свои крохотные трусики – такое ощущение, что они состоят из одних шлеек.

Яркие фото Кайлы Симмонс:

Читайте также:

Новости на эту же тему:

Свела с ума Ди Каприо, а футболист "Ромы" ради старшей на 12 лет модели бросил беременную Горячая Беатрис: жена главной угрозы "Динамо" Пако Алькасера Фигура дня! Супруга Руслана Ротаня – на "Острове Женщин" "Паулу рад возможности вернуться в Украину, где мы были очень счастливы". Интервью с супругой тренера "Ромы"
волейбол девушка WAGs Кайла Симмонс

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Украинцы забудут о коронавирусе: медик назвал срок
В Украине за монету в 1 копейку готовы заплатить 15 тысяч
Ученые назвали 3 признака незаметно перенесенного человеком Covid