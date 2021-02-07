"Шлю маме на карточку": Усик раскрыл, сколько получает и куда девает деньги

Александр Усик пролил свет на тему, интересующую миллионы болельщиков и не только, – его финансовое состояние и гонорары за поединки. В частности, боксер назвал конкретную сумму, которую получил за свой первый значительный титул на профи-ринге – чемпиона мира по версии WBO в крузервейте, добытый в поединке с поляком Кшиштофом Гловацки в 2016 году.

Читайте также: Дело на миллионы: Усик намекнул, что пойдет в суд, если его "по-наглому сбреют"

"Мое состояние оценивают в пять миллионов долларов? Это неправдивая информация. Люди, озвучивающие наши гонорары, не до конца понимают, что это не конечная сумма, которую получает спортсмен. Есть налоги, команда, промоутеры, затраты... Если спортсмену половина остается из гонорара, то это очень круто. Даже некоторые мои родственники думают, что я очень заоблачный по деньгам".

Александр Усик / Фото: Instagram

"Когда я стал чемпионом мира в 2016 году в Гданьске, был бой с Кшиштофом Гловацки, конечная сумма гонорара составила около 45 тысяч долларов. Некоторые думали, что миллион. А в прессе писали 300-400 тысяч долларов".

Александр Усик / Фото: Instagram

"Но я не жалуюсь. У меня все хорошо с деньгами".

Александр Усик / Фото: Instagram

"На что трачу? Деньги, конечно же, я не солю. На развитие, недвижимость и бизнес, не связанный со спортом. А еще... В детстве я пообещал маме, что она больше не будет работать. А она работала на стройке, тяжелый труд. Сказал, что вот этими руками сделаю так, что ей не придется работать, а у нее будет карточка, на которую я буду присылать деньги. Была цель, которой я достиг. Мамулечка, обожаю тебя", – разоткровенничался Усик в интервью каналу Ходят слухи.

Александр Усик / Фото: Instagram

Ранее мы писали, что за отсрочку боя с Джошуа Усик может получить 5 миллионов долларов – столько ему ни за один бой не платили.

Смотрите, как Усик упражняется с монетами