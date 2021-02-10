"Сходите уже к проктологу": в России жестко отреагировали на провал биатлонистов

Сегодня стартовал чемпионат мира по биатлону. Команды бежали смешанную эстафету. Российские биатлонисты, выступающие в нейтральном статусе, провалили гонку, заняв девятое место. Бывший старший тренер мужской сборной России Владимир Аликин, комментируя результат, слов не подбирал.

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"Они столько готовились, а что в итоге? Девятое место – позор. Сейчас скажут, что проанализируют гонку и сделают выводы. Но сколько можно этих анализов. Сходите уже к проктологу или урологу – анализы сделайте. Одни отговорки каждый раз", – сказал Аликин в беседе с корреспондентом Sport24.

Напомним, что сборная Украины до финиша боролась за бронзовые медали со Швецией, но уступила меньше секунды.