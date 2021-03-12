Шотландия отрывается от Украины! Новая таблица коэффициентов УЕФА

Первые поединки 1/8 финала Лиги Европы не дали украинским болельщикам поводов для радости."Динамо" дома проиграло "Вильярреалу" 0:2, а "Шахтер" на выезде разбила "Рома" 0:3, хотя дончане и создавали голевые моменты. Два поражения, естественно, не принесли стране очки в таблицу коэффициентов УЕФА.

"Шахтер" – "Рома" / Фото: Reuters

А вот Шотландия, у которой остался только "Рейнджерс", отрывается. Команда из Глазго сыграла вничью со "Спартой", добыла 0,25 балла и увеличила отрыв от Украины с 0,025 до 0,275. Турция, Дания и Кипр, преследовавшие Украину, уже потеряли все свои команды в нынешнем евросезоне и не смогут подвинуть нашу ассоциацию с 12-й строчки.

Напомним, что 11-я позиция в таблице коэффициентов УЕФА позволяет делегировать пять клубов в еврокубки летом 2022-го. Две команды – в Лиге чемпионов (одна – во 2-м квалификационном, одна – в плей-офф раунде), одна – в Лиге Европы (в плей-офф раунде) и две – в Лиге конференций (одна – во 2-м квалификационном, одна – в 3-м).

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Правда, чемпион 11-й страны попадет в группу ЛЧ напрямую, если победитель Лиги чемпионов также завоюет путевку через свой чемпионат. 12-я и 13-я ассоциации уже не могут позволить себе таковой роскоши – чемпион будет играть в квалификации при любом раскладе. А обладатель Кубка страны №13 начнет квалификацию Лиги Европы на раунд ранее, чем представители государств с 7-го места по 12-е.

"Динамо" – "Вильярреал" / Фото: Reuters

Ответные матчи украинских команд в 1/8 Лиги Европы пройдут через неделю, 18 марта. "Шахтер" сыграет в Киеве на НСК "Олимпийский". А "Динамо" будет гостить в Испании.

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