Шумахер – предпоследний, Ферстаппен – первый: старт Формулы-1

Новый чемпионат Формулы-1 стартовал! В Бахрейне прошла квалификация первого в сезоне этапа Гран-при. Самым быстрым оказался Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл". Он и стартует завтра первым. Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон займет второе место на стартовой решетке. Рядом будет его партнер по "Мерседесу" Валттери Боттас.

Мик Шумахер, сын легендарного чемпиона Ф-1 Михаэля Шумахера, занял лишь предпоследнее место.

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Результаты квалификации Гран-при Бахрейна

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 1.28,997

2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – +0,388

3. Валттери Боттас ("Мерседес") +0,589

4. Шарль Леклер ("Феррари") – +0,681

5. Пьер Гасли ("Альфа Таури") – +0,812

6. Даниэль Риккардо ("Макларен") – +0,930

7. Ландо Норрис ("Макларен") – +0,977

8. Карлос Сайнс ("Феррари") – +1,218

9. Фернандо Алонсо ("Альпин") – +1,252

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10. Ланс Стролл ("Астон Мартин") – +1,604

Выбыли после второго сегмента:

11. Серхио Перес ("Ред Булл")

12. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео")

13. Юки Цунода ("Альфа Таури")

14. Кими Райкконен ("Альфа Ромео")

15. Джордж Расселл ("Уильямс")

Выбыли после первого сегмента:

16. Эстебан Окон ("Альпин")

17. Николас Латифи ("Уильямс")

18. Себастьян Феттель ("Астон Мартин")

19. Мик Шумахер ("Хаас")

20. Никита Мазепин ("Хаас")