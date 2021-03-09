Шумахер пришел в гости в футболке с российским флагом. Зачем он так оделся?

Мик Шумахер посетил свою бывшую команду "Према" на тестах Формулы-2 в Бахрейне. Пришел в гости Шумахер-младший в российском триколоре.

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Мик вынужден так одеваться. Дело в том, что Шумахер – пилот команды "Хаас" в Формуле-1. А титульным спонсором "Хааса" с этого года является "Уралкалий" – компания Дмитрия Мазепина, чей сын Никита будет выступать вместе с Миком.

В таких же цветах и болид команды.

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) считает, что подобное оформление болида и униформы спортсменов противоречит решению Спортивного арбитражного суда (CAS) о запрете использования российской символики на международных соревнованиях.

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Будут ли санкции к "Хаасу", пока неизвестно. Но решение должны принять до старта сезона. Первая гонка нового чемпионата Формулы-1 пройдет в Бахрейне 28 марта.