Шутник Беринчик похулиганил петардами и взялся за оружие

Украинский боксер на отдыхе развлекался в тире и на улице

Один из самых экстравагантных наших спортсменов, боксер Денис Беринчик, на праздники нашел себе еще одно занятие. 32-летний уроженец Луганской области решил проверить свою точность в тире, а затем немного похулиганил на свежем воздухе. Ранее Беринчик говорил о смерти Кернеса с улыбкой: "В Харькове – Украина".

Денис попробовал стрелять из разных видов оружия, чем похвастался на своей страничке в Instagram. Представил себя в роли Терминатора с двустволкой в руках.

Денис Беринчик стреляет в тире

Взялся также и за пистолет. Причем, поразил цель первым же выстрелом. По крайней мере, из тех, что попали на видео.

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Денис Беринчик стреляет из пистолета

А позже решил развлечься уже на улице. Вместе с компанией Беринчик вечером "порадовал" окружающих взрывом довольно мощной петарды под неодобрительный лай собак.

Беринчик взрывает петарду

Напомним, серебряный призер Олимпийских игр-2012 выступает в профессионалах в легком весе (до 61,2 кг), как и его более титулованный друг Василий Ломаченко. Денис выиграл все 14 боев в профи и владеет титулом WBO International. Читайте о том, когда Беринчик проведет чемпионский бой.

Вспомним, как Денис подрабатывал на продаже кофе:

Денис Беринчик делает кофе