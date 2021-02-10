"Шведка выталкивала меня в кусты": Пидгрушная такого хамства в биатлоне еще не видела

Сборная Украины по биатлону заняла четвертое место в смешанной эстафете чемпионата мира. На финише Елена Пидгрушная меньше секунды проиграла шведке Ханне Эберг. И объяснила, почему так произошло.

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"На второй половине круга я начала обходить Эберг по правой стороне трассы. Но она, увидев меня справа, начала смещаться в сторону, выталкивая меня в свежий снег, а иногда даже в кусты. И как только она видела, что я ее обгоняю, просто подрезала, так было несколько раз. За двадцать лет в спорте я такую ​​наглость и хамство видела впервые.

После этого на последний подъем я уже пошла за ней, потом на спуск, лыжи прекрасно катили, и даже несмотря на то, что я вновь вышла в свежак, начала шведку обгонять, фактически выровнялась, и в этот момент она просто начала переставлять лыжи между моих. Я чуть не упала.

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Выходя на финиш, я уже пыталась обойти то справа, то слева, но история повторялась вновь и вновь: она смещалась то правее, то левее, полностью перекрывая любые мои маневры. Это абсолютно недопустимое поведение в спорте, и я считаю, что таких спортсменов нужно наказать.

Протест? Да, думаю, что имел смысл. Более того, если бы так поступила я, то мы бы еще не доехали до финиша, а меня бы уже дисквалифицировали", – цитирует Пидгрушную "Украинский биатлон".

Напомним, что в 2016 году на этапе Кубка мира Елена Пидгрушная перекрыла траекторию Лауре Дальмайер и принесла Украине "золото" в эстафетной гонке. Немцы не стали тогда подавать протест, признав, что украинка не нарушала правил.