Швейцария – Украина: президент УАФ ждет два варианта решения суда

Андрей Павелко хочет сыграть матч Лиги наций, но примет вариант и с жеребьевкой

Решение по скандальному матчу Лиги наций Швейцария – Украина вчера отложили. Накануне пять часов длилось заседание по апелляции Украины на техническое поражение со Швейцарией. Напомним, 17 ноября игра не состоялась из-за решения властей Люцерна отправить украинцев на карантин в связи со случаями коронавируса.

Во вторник Спортивный арбитражный суд в Лозанне в онлайн-режиме провел заседание и отправился на размышления. После этого президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал телеканалу "Футбол 1" о том, что можно ожидать от CAS и что хочет наша сторона:

"Мы предлагаем реализацию главной задачи – сыграть матч на футбольном поле. Для этого важно, чтобы УЕФА принял такое решение. Если же совсем не получится найти дату для игры, тогда уже нас рассудит жеребьевка. Это тоже будет решение, с которым мы согласимся как со справедливым".

Предполагается, что окончательный вердикт, который не подлежит обжалованию, будет вынесен через три недели.

Тем временем, Шевченко остался в Киеве на матчи "Динамо" и "Шахтера" в Лиге Европы.

Вспомним, как Украины обыгрывала Швейцарию во Львове в сентябре: