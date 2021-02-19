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"Сильнее, Саша!" Усик провел необычную тренировку с мячом

19 февраля, 20:42

Андрей Фоменко

Украинский боксер не хочет терять форму перед боем с Джо Джойсом

Несмотря на то, что Александр Усик довольно длительное время пребывает без боев, украинский супертяж не расслабляется и поддерживает себя в хороших кондициях. Сегодня 33-летний боксер провел необычную силовую тренировку в столице.

Тем временем, известно, что бой Усик – Джойс выставят на торги. Украинец и британец не смогли договориться об условиях поединках.

Александр показал видеоролик с занятия на своей страничке в Instagram. Спортсмен поднимает огромный мяч, который (как уточняет голос за кадром) весит 12 кг, и бросает его сверху вниз. При этом тренер требует от боксера большей самоотдачи: "Сильнее!"

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Усик занимается с большим мячом

Ожидается, что поединок украинца за временный титул WBO пройдет в конце весны. В эпоху коронавируса организовывать масштабные мероприятия и зарабатывать на них промоутерам стало значительно труднее.

Позавчера Усик поздравил Ломаченко с днем рождения оригинальным фото. Смотрите, как Александр и Василий отдыхали в бассейне:

Ломаченко и Усик отдыхают в бассейне

Узнайте, как растолстевший Фьюри нырнул в ледяное море, но Джошуа его шутку не понял.

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