Симуляция века! Футболист ударил себя камнем в висок, имитируя травму

Гватемалец Росбин Рамос, если не сложится с футболом, может запросто играть в театре и кино

Симуляция в футболе – дело обыденное. Но то, что произошло в матче третьего дивизиона Гватемалы между "Батанекос" и "Депортиво Сан-Лоренсо Джогофут" (1:3), перешло все рамки.

Игрок "Батанекос" Росбин Рамос симулировал попадание в него камня со стороны болельщиков. С трибун на поле во время матча действительно прилетел камень. Но он никого не зацепил. Тем не менее "артист" Рамос попытался извлечь из этой ситуации выгоду.

Футболист подбежал к камню, взял его в руку и сам себя ударил им в висок, после чего упал на газон и стал изображать страдания, моля о медицинской помощи.

Вероятно, Рамос рассчитывал, что арбитр, который стоял спиной к этой клоунаде, "купится" на симуляцию и уведет команды с поля, а "Депортиво" засчитают техническое поражение.

Однако после некоторых споров игра была продолжена.

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Ожидается, что после того, как видео с симуляцией Рамоса попало в Сеть, игроку выпишут дисквалификацию за его актерское мастерство. Надо признать, по этому парню реально плачут цирк и театр.

Кстати, ранее мы рассказывали, что унизительная симуляция Роналду помогла "Ювентусу" добыть три очка.

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