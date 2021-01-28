"Символ чистоты российского спорта" попался на допинге

Еще одного знаменитого российского спортсмена подозревают в употреблении запрещенных веществ. Многократный призер чемпионатов мира по легкой атлетике Сергей Шубенков получил положительный результат допинг-теста. В анализах 30-летнего бегуна с барьерами нашли фуросемид – мощное мочегонное вещество, которое применяют для сокрытия и выведения из организма более сильного допинга.

Читайте также полное решение суда по изгнанию России из спорта: РФ "скрывает сокрытие" допинга.

Пока что вскрыли только пробу А, поэтому официально о ней разглашать запрещено. Хотя многие российские СМИ, в частности Спорт-экспресс, уже получили информацию из своих источников, близких к местной федерации легкой атлетики.

Реклама

Пишут, что концентрация запрещенного препарата относительно невысока, что может помочь спастись Шубенкову от дисквалификации. В ближайшее время ожидается вскрытие пробы Б, после чего должны появиться официальные сообщения. Атлета из Барнаула называли "символом чистоты российского спорта" на фоне серьезных наказаний со стороны международных организаций за допинг.

Недавно Шубенков высказался о новом гимне России на Олимпийских играх.

Смотрите сюжет о допинге в российском футболе: