Скандал на чемпионате Европы по легкой атлетике: у победителя забрали медаль

После подачи протеста норвежец Якоб Ингебригтсен получил свое "золото" в беге назад

В эти дни в польском городе Торунь проходит чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении. Сборная Украины пока что остается без медалей. Вчера же вечером турнир всколыхнул скандал вокруг финального забега мужчин на 1500 метров.

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Первым на финиш пришел 20-летний норвежец Якоб Ингебригтсен, следом за которым финишировал 33-летний поляк Марцин Левандовски. Однако судьи поспешили дисквалифицировать представителя Норвегии, поскольку в одном из эпизодов он заступил за дорожку. Скандинавская делегация подала протест, который через несколько часов был удовлетворен.

Суть апелляции состояла в том, что Якоба толкнули в спину, из-за чего он и нарушил правила бега, сообщает сайт Европейской легкой атлетики. Тем более норвежец не получил никакого преимущества и это не повлияло на итоговый результат. Так что Ингебригтсену вернули золотую медаль, а поляк Левандовски признал, что соперник в этот день выглядел лучше.

Тем временем украинка бьет рекорды и претендует на второй титул в Европе подряд.

Из нашей сборной ближе всех к медали был Владислав Мазур, который в прыжках в длину оказался четвертым с личным рекордом – 8,14 м. Интересно, что такой результат на прошлом ЧЕ позволил бы ему победить! На этот же раз финн Кристиан Пули опередил украинца в последней, шестой, попытке также с личным достижением – 8,24 м.

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Марина Бех-Романчук Видео: Instagram