Скандальный боксер Ковалев впервые рассказал о проваленных допинг-тестах и расследовании

Российский боксер Сергей Ковалев впервые прокомментировал ситуацию с двумя проваленными допинг-тестами. Бывший чемпион мира в полутяжелом весе 30 января в США должен был провести бой против представителя Узбекистана Бектемира Меликузиева. Однако поединок отменили и теперь боец пытается замять допинговый скандал.

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"Хочу заявить о том, что ничего запретного целенаправленно я не принимал, так как тестируюсь ВАДА с 2014 года. Это моя инициатива проверяться, так как я сторонник честного и чистого спорта. Сейчас идет расследование, как запрещенный препарат попал в мой организм. По окончании расследования обязательно вам все расскажу, каким образом, какой препарат и кто в этом постарался. Прошу вас не делать поспешных выводов", – рассказал Ковалев в Instagram.

Мы также сообщали, что российский боксер провалил допинг-тест и принял яд. Сергей Ковалев решил очистить свой организм после проваленного допинг-теста. Боксер нанес на тело яд зеленой лягушки.

Сергей Ковалев / Фото: Instagram

В профессионалах российский боксер провел 39 поединков: 34 раза побеждал, 4 проигрывал, один уходил с мировой. Ранее в США его судили за избиение женщины после отказа в сексе и задерживали пьяным за рулем.

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