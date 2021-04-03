Сказала "Да!" Свитолина выходит замуж за Монфиса

Вот это да! Элина Свитолина выходит замуж за Гаэля Монфиса! Французский теннисист сделал украинке предложение руки и сердца, и пятая ракетка мира ответила: "Да!"
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История знакомства Свитолиной и Монфиса. Главная теннисная пара мира
"Да! К началу нашей вечности", – подписала эти фото у себя в Instagram Свитолина
"Она сказала "Да". Мадам Монфис", – написал, в свою очередь, у себя в соцсетях французский теннисист
Оба в своих записях поставили хэштег "Июль 2021-го". Вероятно, именно тогда должна состояться свадьба.
Напомним, в феврале Элина и Гаэль объявили о паузе в отношениях.
Однако в последний день марта Свитолина и Монфис воссоединились, восстановив общий аккаунт GEMS Life в Instagram.
Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram
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