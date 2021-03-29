Скрытые герои матча Украина – Финляндия: статистики высказались по-разному

Подопечные Андрея Шевченко не смогли выиграть в первом домашнем матче отбора на чемпионат мира. Уже известно, почему Миколенко ошибся в матче Украина – Финляндия. По итогам поединка в Киеве эксперты выставили свои оценки.

Аналитический ресурс SofaScore посчитал, что наивысшую оценку среди "сине-желтых" заслужил полузащитник Руслан Малиновский. Хавбек "Аталанты" получил 8,2 балла за свою трудоспособность – выше, чем автор гола в составе соперника. Узнайте, что сказал Малиновский о матче Украина – Финляндия.

А вот другой сайт, WhoScored, лучшим признал правого защитника Александра Караваева (7.32). А Малиновский – на втором месте (7.06). У этого ресурса наивысшую оценку заслужил Теему Пукки – 7.98.

Напомним, игрок "Динамо" отдал голевую передачу на Жуниора Мораеса.

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Уже в ближайшую среду наша команда проведет третий поединок квалификации на мундиаль. В 21:45 парни Андрея Шевченко начнут встречу с Казахстаном.

Вспомним, как сборная Украины забила финнам свой единственный мяч: