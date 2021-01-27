Скучно не будет: сборная Украины получила 15-го соперника на 2021 год

Наши футболисты в ноябре сыграют товарищеский матч с командой Болгарии

Украинская сборная по футболу пополнила список своих поединков в этом году. Руководство ассоциации заключило соглашение о контрольном матче со сборной Болгарии 11 ноября. УАФ выполнило очередное пожелание тренерского штаба. А неделю назад сборная Украины договорилась о спарринге с Бахрейном.

Новость сегодня на своей странице в Facebook сообщил глава УАФ Андрей Павелко.

Интересно, что встреча с болгарами, как и другие три "товарняка", пройдет в Украине. УАФ планирует провести матчи в разных городах. Матч с Болгарией пройдет перед последним поединком отборочного турнира чемпионата мира-2020 со сборной Боснии и Герцеговины, запланированным на 16 ноября.

Команда Болгарии занимает 68-е место в мировом рейтинге ФИФА, украинцы – 24-е.

Сборная Украины / Фото: УАФ Реклама

Таким образом, у подопечных Андрея Шевченко набирается не меньше 15 игр в 2021 году: четыре – спарринги, восемь – в квалификации ЧМ, три или больше – в финальной части Евро-2020.

На прошлой неделе Павелко рассказал о позиции в суде: "Сборная Украины выиграет дело у Швейцарии".

Вспомним, как "сине-желтые" сыграли последний матч в 2020 году с немцами: