Следом за Белодед украинский дзюдоист-супертяж взял медаль элитного турнира

Яков Хаммо в Катаре проиграл только легендарному французу в полуфинале

Сборная Украины завоевала вторую награду престижного соревнования серии "Мастерс" в Дохе. Позавчера чемпионка-красавица Белодед взяла медаль турнира по дзюдо в Катаре. Сегодня ее успех повторил Яков Хаммо, ставший бронзовым призером в весовой категории свыше 100 кг.

На пути к полуфиналу 26-летний уроженец Донецкой области одолел соперников из Бразилии, Словении и Японии. Причем, серебряного призера Олимпийских игр-2016 Харасаву украинец уложил уже на второй минуте – иппон! А вот за путевку в финал Хаммо уступил восьмикратному чемпиону мира и двукратному олимпийскому чемпиону – французу Тедди Ринеру. Зато в дуэли за "бронзу" Яша справился с таджиком Темуром Рахимовым.

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Турниры серии "Мастерс" собирают элиту дзюдо. Выше рангом считаются только Олимпийские игры и чемпионат мира. До этого года из украинцев призером подобных соревнований становился только Георгий Зантарая.

Ранее Хаммо побеждал на Гран-при по дзюдо в Дюссельдорфе.

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