Слезная драма в Италии: "Ювентус" вылетел из Лиги чемпионов, выиграв в большинстве

Ох, какой драматичный поединок получился в Турине в 1/8 финала Лиги чемпионов! После поражения в Португалии от "Порту" 1:2 "Ювентус" оказался в непростой ситуации. Ведь в прошлом сезоне на этой же стадии итальянский гранд выбил из розыгрыша аутсайдер пары "Лион". И вот история могла повториться, и повторилась – 3:2 победа "Синьоры", но дальше за счет двух голов на выезде пошел "Порту".

"Ювентус" в отчаянии / Фото: Reuters

Дома туринцы снова ухитрились пропустить первыми. На 17-й минуте Демираль сбил в своей штрафной Тареми, который грамотно поставил корпус. И арбитр указал на "точку", а вратарь "Ювентуса" Щенсны не выручил после удара Сержиу Оливейра – не угадал угол. До конца тайма хозяева шли вперед большими силами, но "Порту" грамотно защищался.

А вот старт второго тайма стал для "Порту" холодным душем. На 49-й минуте Кьеза отквитал один гол, ударом в дальний угол с передачи Роналду.

Федерико Кьеза / Фото: REUTERS

А пять минут спустя тот самый Тареми, который заработал пенальти, очень нелепо получил вторую желтую карточку – за удар по мячу после свистка – и покинул поле, оставив португальцев в меньшинстве.

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А затем на 63-й минуте Куадрадо выполнил очередную зрячую подачу на дальнюю штангу, откуда точно пробивает головой Кьеза и сделал дубль.

В оставшееся до конца второго тайма время "Ювентус" очень старался вырвать победу – отличные возможности забить упустили Роналду и неугомонный Кьеза, гол из офсайда забил Мората, но его отменили. А затем Куадрадо мог шикарно забить по дуге, но выручила перекладина. У "Порту" запомнился опасный дальний удар, но успел отреагировать голкипер туринцев.

А уже за шесть минут до конца второго экстра-тайма "Порту" вышел вперед после штрафного Оливейры, который сделал дубль. Рабьо отквитал один гол, но на большее итальянцев уже не хватило, и они сенсационно вылетели из Лиги чемпионов.

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