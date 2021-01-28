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Слезы года: лучший гандболист Африки плачет после поражения на ЧМ (видео)

28 января, 10:58

Олег Люлька

Египтянин Ехия Эль-Дераа дал волю чувствам, проиграв по пенальти Дании на домашнем мировом первенстве

Болельщиков со всего мира растрогали эмоции игроков сборной Египта по гандболу после поражения от Дании в драматической борьбе в 1/4 финала домашнего чемпионата мира.

Один из лидеров египетской сборной 25-летний Ехия Эль-Дераа после завершения поединка дал волю чувствам и расплакался, как ребенок.

Видео опубликовал Twitter-аккаунт Handball Egypt2021.

Ехию Эль-Дераа, лучшего гандболиста и чемпиона Африки-2020, пытались утешить партнеры по сборной Египта, но бесполезно – он был убит горем.

Отметим, что в невероятном по напряжению четвертьфинальном матче гандбольного ЧМ с двумя овертаймами победитель определился только в серии пенальти. Основное и дополнительное время встречи между командами Дании и Египта завершилось вничью – 35:35. А в серии семиметровых бросков удачливее оказались датчане – 4:3.

В полуфиналах турнира, 29 января, в Каире сыграют Дания – Испания и Франция – Швеция.

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Источник: Сегодня|Спорт

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