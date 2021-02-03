Слишком откровенно: сексуальные селфи красотки с огромной грудью удаляют из-за цензуры

Линдси жаловалась, что из-за груди у нее постоянно болит спина, но отказываться от нее она не собирается

Бывшая ринг-герл UFC Линдси Пэлас объявила Instagram войну за "дискриминацию" женщин. Красотка разгневана решением соцсети удалить одно из ее селфи. На фото Линдси позировала перед камерой, демонстрируя свое декольте в черном топе и невероятно большую грудь.

То самое "запрещенное" фото Линдси Пэлас:

Некоторое время назад Линдси призналась, что имеет гигантскую грудь (размер 30HH) и весит ее "богатство" почти 5 кг. Девушка рассказывала, что из-за огромной груди у нее постоянно болит спина, однако отказываться от такого подарка природы она не собирается.

"Это грудь мечты. Я никогда не откажусь от нее. Когда мне было 11 лет, я набивала свой бюстгальтер и молилась, чтобы у меня появилась большая грудь, в детстве я была одержима этим. Она были моим самым большим желанием. Я бы ни за что не изменила свое тело", – заявляла Линдси в интервью The Sun Online.

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