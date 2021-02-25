Версія українською
$ 27,95
33,93

Словацкая теннисистка выставила пышную грудь напоказ

25 февраля, 10:08

Олег Люлька

Доминика Цибулкова поделилась соблазнительными снимками своего материнства

Знаменитая словацкая теннисистка Доминика Цибулкова, заработавшая за свою карьеру 13 725 520 долларов призовых, поделилась откровенными снимками с фолловерами. 31-летняя пышногрудая красотка отдыхает сейчас на Мальдивах с 8-месячным сынишкой Якубом.

Тем не менее материнские хлопоты не мешают спортсменке выглядеть невероятно соблазнительно в купальнике с глубоким декольте – Доминика впервые настолько открыто показала подписчикам свой бюст.

"Занята тем, что стараюсь быть очень милой и счастливой", – подписала в Instagram пикантные снимки с оголенной грудью Доминика Цибулкова, держащая ребенка на руках

Напомним, Доминика – победительница Итогового турнира WTA 2016 года в одиночном разряде, финалистка Открытого чемпионата Австралии-2014, победительница девяти турниров WTA и Кубка Хопмана в составе сборной Словакии. В ноябре 2019 года Цибулкова объявила о завершении карьеры.

Кстати, говоря о своем браке с пловцом Михалом Наварой, Доминика Цибулкова отмечает, что красок в их совместной жизни меньше не стало: "Наш любовный роман, я бы сказала, вспыхнул с новой силой после того, как мы стали родителями".﻿

Ранее муж Цибулковой опубликовал снимки теннисистки в бикини. Михал Навара выступил в роли фотографа своей соблазнительной супруги.

Новости на эту же тему:

Пышногрудая словацкая теннисистка показала свою фигуру после рождения ребенка Беременная и прекрасная: известная теннисистка даже в интересном положении полна сюрпризов Жена капитана "Брюгге" спасает людей: ее выдвинули на премию "Женщина года" Большая грудь не поместилась в купальник героини киевского финала ЛЧ
теннисистка Доминика Цибулкова WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Шуфрич шокировал украинцев: это не смогли вырезать из эфира
В украинских школах больше не будет старших классов
Тина Кароль довела до слез Дорофееву