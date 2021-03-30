Словакия – Россия: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022

Сегодня запланировано 10 матчей третьего тура отборочного турнира чемпионата мира. В одном из них, на стадионе имени Антона Малатинского в Трнаве, сборная Словакии принимает россиян.

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Словакия – Россия

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Расклады перед игрой. Подопечные Станислава Черчесова лидируют в группе Н, победив на выезде Мальту (3:1) и дома Словению (2:1). А вот словаки несколько неожиданно не то, что не выиграли у Мальты дома, а едва спаслись от поражения – 2:2. По ходу игры они "горели" 0:2. Перед этим же была скромная ничья на Кипре – 0:0.

Обоим соперникам есть что доказывать, так что поединок обещает быть напряженным.

Прогнозы. Букмекерские конторы фаворитами считают гостей из РФ, коэффициент на их победу – около 1.90. На успех хозяев дают 4.80, на ничью – 3.40. В матче забьют, скорее всего, два мяча. Самые вероятные счета – 0:1 (коэф. – 6.40) и 1:1 (6.90).

Где смотреть. В Украине футбол показывает интернет-сервис OLL.TV. Также игру транслирует телеканал "Матч ТВ".

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