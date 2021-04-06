Смелый проект стадиона в Италии: "крестоносцев" вдохновили церкви и улицы

Итальянская Парма показала амбициозный проект своего нового стадиона Эннио Тардини. "Желто-синие" работали над созданием домашней арены с известным архитектором Алессандро Зоппини. Ранее в Украине открыли стадион, который реконструировали 15 лет.

"Стадион для Пармы, вдохновленный Пармой", – так звучит главная идея создания арены на официальном сайте Пармы

Необычный коричневато-черепичный цвет конструкции стадиона позаимствован у старинных зданий города. Отмечается, что это будет многофункциональное сооружение, которое может использовать в течение всей недели, а не только в игровой день.

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В ближайшее время проект "Крестоносцев" будет доработан, после чего начнется подготовка к реконструкции нынешней арены. Ожидается, что строительство стадиона начнется в следующем году.

Ранее мы сообщали, что в Украине выделят 400 миллионов на Дворец спорта. Еще одна современная спортивная арена появится в скором времени в Чернигове.

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