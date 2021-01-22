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Смерть Марадоны спланировали? Врач аргентинца подделывал подписи легенды футбола

22 января, 22:25

Александр Трикиша

Несколько документов с подделанными подписями Марадоны нашли в доме врача

Лечащего врача легендарного футболиста Диего Марадоны Леопольде Луке обвинили в подделке подписей аргентинца. По информации Corriere dello Sport, документы с поддельной подписью Марадоны были найдены при обыске офиса и дома Луке.

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Каллиграфическая экспертиза подтвердила факт фальсификации подписи Марадоны. Ненастоящая подпись Диего фигурирует в запросе на медицинские записи, отправленном в клинику и датированном 1 сентября 2020 года. Этот же документ вместе с двумя другими подделанными подписями аргентинца были найдены в доме Луке. Отмечается, что этот документ очень важная улика, ведь в клинику был отправлена цифровая подпись, а оригинал хранился в доме врача.

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Напомним, что легенда мирового футбола Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет в результате острого отека легких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. Сердце Диего было в два раза больше обычного и было сохранено для изучения. Ранее мы писали, что нашлась внебрачная дочь Марадоны, не претендующая на наследство.

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня|Спорт

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