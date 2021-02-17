Смерть за "золото"! Юного дзюдоиста убили после победы на турнире

Дикая история произошла в Туркменистане. Юного дзюдоиста убили из-за того, что он не захотел сдавать поединок.

Как сообщает Turkmen.news, после завершения соревнований 14-летнего победителя Сулеймана Турсунбаева вместе с тренером увезли в неизвестном направлении, после чего жестко избили.

Позднее спортсмена доставили в столичную больницу, но там Турсунбаеву в помощи отказали и отправили его лечиться по месту жительства, а это за 500 км от Ашхабада. Спустя несколько дней Сулейман скончался в районной больнице.

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По информации источника, Турсунбаева избили из-за того, что он отказался сдать бой на турнире против курсанта высшего учебного заведения МВД Туркменистана.

Ранее мы писали, что кубинского боксера застрелили на свиноферме во Флориде через два дня после лучшего боя в карьере. Йендрис Родригес Вальдеc в субботу завершил поединок вничью, а в понедельник погиб от рук "трусливого дегенерата".

Также мы сообщали, что в конце сентября скончался 25-летний боксер Болот Атакулов. Появились подробности убийства киргизского боксера в России. 25-летний Болот Атакулов повздорил с девушкой, за что был до смерти избит пьяным посетителем бара.