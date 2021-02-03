"Смотри, чтобы тебя не похоронили": Воронин устроил разборки, защищая Селезнева

Бывший игрок сборной Украины Андрей Воронин устроил словесную перепалку со своими подписчиками в Instagram, защищая бывшего форварда "Колоса" Евгения Селезнева, с которым накануне клуб разорвал контракт за нарушение режима.

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Один из подписчиков написал Воронину: "Похоронил Карьеру Сели", отреагировав на слухи, что Селезнев выпивал с Ворониным перед отчислением из "Колоса".

Андрей с юмором отреагировал на обвинение, ответив со смайликом: "Еще не родился тот, кто Селю похоронит, оставьте его в покое". А вот другому комментатору ответил намного грубее: "Смотри, чтобы тебя не похоронили, клоун".

Другие фолловеры принялись шутить над фото, мол, Воронин звонит Селезневу с предложением повторить. Также поступило предложение забрать Евгения в Москву, где Воронин работает тренером в "Динамо": "Ему там место... семью кормить".

Напомним, несколько лет назад Селезнева упрекали за то, что он уехал играть в Россию, на что тот ответил, что ему нужно кормить семью, создав мем для украинского футбола.

Ранее мы писали, что Мирон Маркевич раскрыл способ воспитания "пьяного" Селезнева. По словам тренера, лучшим образом футболиста в случае нарушения режима исправляет скамейка запасных.