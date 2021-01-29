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Снегопад задержал вылет "Динамо": клуб отправился на сборы в Турцию

29 января, 11:49

Любомир Луканюк

Киевляне сыграют пять товарищеских матчей

Немного передохнув в Киеве, футболисты "Динамо" сегодня отправились на второй сбор. Команда продолжит подготовку к сезону в Турции. К слову, легионер "Динамо" получил в Киеве курьезную травму.

Как сообщает сайт "Динамо", снегопад в столице внес свои коррективы и рейс немного задержался из-за погодных условий.

В Анталью Мирча Луческу взял следующих футболистов:

Второй сбор "Динамо" продлится до 8 февраля. У киевлян запланированы пять контрольных матчей.

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Напомним, что недавно "Динамо" отказалось продать своего лидера в Америку, и де Пена махнул на экскурсию в пустыню, а также покатался на водных мотоциклах.

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