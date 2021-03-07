Снес голову запрещенным приемом: у россиянина отобрали пояс за удар коленом

Петр Ян опозорился во время своей первой защиты из-за подсказки секундантов

Скандал на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе спровоцировал боец Петр Ян. Поединок российского чемпиона легчайшего веса с американцем Алджамейном Стерлингом закончился болью и дисквалификацией. Ранее "Львица" Нуньес заламала соперницу на глазах младенца.

Бой в Неваде завершился в четвертом раунде после того, как Ян нанес Стерлингу запрещенный удар коленом в голову. В результате россиянин был дисквалифицирован, а Стерлинг стал новым обладателем титула, но долго не мог подняться с пола.

Для Яна эта защита титула была первой. Титул UFC россиянин завоевал в июле 2020 года, победив бразильца Жозе Алду. Ян проиграл второй бой из 17-ти. Для американца Стерлинга это 20-я победа при трех поражениях. На момент остановки боя в записках двух судей вел Ян — 29:28, третий арбитр отдал предпочтение Стерлингу — 29:28.

28-летний Ян уже извинился перед соперником:

"Прошу прощения и желаю скорейшего выздоровления Алджамейну. Я не хотел наносить запрещенный удар, я просто совершил большую ошибку и заплатил за это"

На этом вечере присутствовал чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, который ассистировал своему другу Исламу Махачеву и смотрел бой Яна со Стерлингом, находясь возле угла россиянина. Он рассказал организаторам, что команда "Бей коленом!" поступила именно от секундантов Яна, а Петр "на автомате" выполнил указание.

Ранее мы сообщали, что Макгрегор и Порье готовятся провести третий бой летом: "Это будет Рокки III".

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