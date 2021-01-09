Снежный шторм в Мадриде: "Реал" взлетал 5 часов, а "Атлетик" не смог приземлиться

В итоге баски улетели обратно, а матч с "Атлетико" под угрозой срыва

Если большая часть Украины не смогла дождаться снега даже на Рождество, то Испания уже не знает, куда его девать. Особенно это касается жителей Мадрида, буквально парализованных из-за снегопада, который вызвал шторм Филомена. Даже футболисты помогали выталкивать авто из сугробов по дороге на матчи. Но некоторые встречи 18-го тура Примеры сегодня могут не состояться.

Как сообщает Marca, самолет "Атлетика" не сумел приземлиться в мадридском аэропорту "Барахас" из-за снегопада. Баскам пришлось улететь обратно в Бильбао. А сегодняшний поединок с "Атлетико" находится под угрозой срыва из-за отсутствия информации о работоспособности "Барахаса" в субботу. Матч запланирован на 17:15 по Киеву.

А футболисты и тренерский штаб "Реала" не смогли вовремя вылететь в Памплону на матч 18-го тура испанской Примеры с "Осасуной". Представители мадридского клуба пробыли в самолете почти пять часов, потому что взлетно-посадочные полосы замерзли из-за обильного снегопада и сильного ветра. Но в итоге полосу удалось расчистить от снега и льда.

Как сообщает пресс-служба "Реала", самолет команды совершил успешную посадку в аэропорту региона Наварры. Интересно, что "сливочные" изначально хотели лететь в Памплону в субботу, 9 января, так как в этот день прогнозировали ясную погоду, но Ла Лига попросила мадридцев вылететь раньше.

Аэропорт "Барахас" в Мадриде / Фото: Reuters

Однако угроза срыва сегодняшнего поединка против "Осасуны" еще остается, так как полю стадиона "Эль Садар" еще необходимо пройти проверку со стороны делегатов и арбитров встречи. Матч должен начаться в 22:00.

Читайте также: Лунин и Серхио Рамос встретили неожиданный снегопад в Мадриде

Шторм Филомена установил в Испании новый температурный рекорд. Накануне там зафиксировали невероятно низкую температуру – минус 35,6 градуса по Цельсию! Правда, рекорд был зафиксирован на высоте 1868 метров – в самом сердце Центрального массива национального парка Пикос-де-Эуропа.

Смотрите, как "Атлетик" играл в еврокубках