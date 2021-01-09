Снежный шторм в Мадриде: "Реал" взлетал 5 часов, а "Атлетик" не смог приземлиться

Если большая часть Украины не смогла дождаться снега даже на Рождество, то Испания уже не знает, куда его девать. Особенно это касается жителей Мадрида, буквально парализованных из-за снегопада, который вызвал шторм Филомена. Даже футболисты помогали выталкивать авто из сугробов по дороге на матчи. Но некоторые встречи 18-го тура Примеры сегодня могут не состояться.
Как сообщает Marca, самолет "Атлетика" не сумел приземлиться в мадридском аэропорту "Барахас" из-за снегопада. Баскам пришлось улететь обратно в Бильбао. А сегодняшний поединок с "Атлетико" находится под угрозой срыва из-за отсутствия информации о работоспособности "Барахаса" в субботу. Матч запланирован на 17:15 по Киеву.
А футболисты и тренерский штаб "Реала" не смогли вовремя вылететь в Памплону на матч 18-го тура испанской Примеры с "Осасуной". Представители мадридского клуба пробыли в самолете почти пять часов, потому что взлетно-посадочные полосы замерзли из-за обильного снегопада и сильного ветра. Но в итоге полосу удалось расчистить от снега и льда.
Как сообщает пресс-служба "Реала", самолет команды совершил успешную посадку в аэропорту региона Наварры. Интересно, что "сливочные" изначально хотели лететь в Памплону в субботу, 9 января, так как в этот день прогнозировали ясную погоду, но Ла Лига попросила мадридцев вылететь раньше.
Однако угроза срыва сегодняшнего поединка против "Осасуны" еще остается, так как полю стадиона "Эль Садар" еще необходимо пройти проверку со стороны делегатов и арбитров встречи. Матч должен начаться в 22:00.
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Шторм Филомена установил в Испании новый температурный рекорд. Накануне там зафиксировали невероятно низкую температуру – минус 35,6 градуса по Цельсию! Правда, рекорд был зафиксирован на высоте 1868 метров – в самом сердце Центрального массива национального парка Пикос-де-Эуропа.
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