Снимай подушки, устроим махач: друг Макгрегора принял вызов Беринчика

Украинский боксер хочет драться на кулаках с Лобовым

Известный боец смешанных единоборств Артем Лобов принял вызов Дениса Беринчика. Ирландец готов подраться с нашим боксером на голых кулаках.

Вчера Беринчик защитил титул WBO International, нокаутировав Хосе Санчеса. После боя Денис надел футболку с изображением Лобова, на которой было написано: "Лобов, давай устроим драку". И заявил:

"Хочу вызвать Артема Лобова на поединок на голых кулаках".

Ответ не заставил себя долго ждать. Лобов опубликовал ответ в своем Instagram:

"Давай. Снимай подушки с рук и устроим настоящий махач".

Артем Лобов – боец смешанных единоборств. Родился в России, но долгое время живет в Ирландии. Выступал в сильнейшей лиге – UFC, а также участвовал в турнирах по кулачным боям Bare Knuckle FC. Дружит со знаменитым ирландским бойцом Конором Макгрегором.

За свою карьеру Лобов провел 29 боев – 13 побед, 15 поражений и 1 ничья.