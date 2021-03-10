Соблазнительная Кардашьян заведет второго ребенка от звезды НБА

У Хлои уже есть дочь от чемпиона Лиги Томпсона, но она не может родить сама

Центровой "Бостон Селтикс" Тристан Томпсон и младшая сестра Ким Кардашьян, Хлои хотят завести второго ребенка. Однако в последнее время у теледивы и бизнесвумен возникли проблемы со здоровьем. Ранее "вкусная" жена звезды НБА праздновала День влюбленных в больнице.

По словам 36-летней Хлои, они с Тристаном хотели завести еще одного ребенка, но из-за пандемии коронавируса у нее возникли проблемы со здоровьем. Поэтому для пополнения семьи в ближайшее время Томпсон и Кардашьян планируют прибегнуть к услугам суррогатной матери. Хлои заранее сохраняла эмбрионы для процедуры.

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Напомним, что звездная пара Америки рассталась в феврале 2019 года после многочисленных публикаций в СМИ с доказательствами неверности баскетболиста.

Но несмотря на расставание, Хлои и Тристан остались в нормальных отношениях и продолжили вместе воспитывать совместную дочь Тру, которая родилась в 2018 году. А недавно пара возобновила отношения.

"Кливленд" выбрал Томпсона под 4-м пиком драфта НБА 2011 года. С тех пор центровой беспрерывно выступал за "Кавальерс", однако перед стартом нынешнего сезона подписал контракт с "Бостон Селтикс". В 2016 году Томпсон был стартовым центровым чемпионской команды "Кливленда" во главе с Леброном Джеймсом, Кайри Ирвингом и Кевином Лавом.

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