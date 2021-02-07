Событие №1 в мире спорта, которое вы можете сегодня проспать, – Супербоул

В ночь на понедельник по киевскому времени в США пройдет финал Кубка НФЛ

В воскресенье в солнечной Тампе состоится самое крупное событие в мире профессионального спорта – Супербоул (Super Bowl). Это будет финальный матч по американскому футболу, который проводит Национальная футбольная лига. Конечно, Супербоул еще не дорос до Олимпийских игр, но если брать отдельный вид спорта, то равных ему по популярности в мире нет. В прошлом году в самом рейтинговом матче во всех видах спорта "Канзас-Сити" обыграл "Сан-Франциско".

Кто играет и почему

В нынешнем Супербоуле встретятся "Канзас-Сити Чифс" и "Тампа-Бэй Бакканирс". Это будет финальная игра сезона НФЛ. Впервые в истории одна из команд будет играть на своем стадионе. Однако лига не разрешила "Тампе" стрелять из "пушек" во время празднования набора очков, чтобы команда не чувствовала преимущество своего поля.

Тем не менее, фаворитом является команда из Канзаса, коэффициент на нее колеблется около 1.65. На хозяев из Тампы можно поставить с коэффициентом около 2.22.

Почему это очень популярно в США и в мире

НФЛ – самая популярная профессиональная лига Северной Америки. Соответственно – и мира. Баскетболисты (НБА), хоккеисты (НХЛ) и бейсболисты (MLB) смотрят ей в спину и завидуют. Неудивительно, что футболисты – мегапопулярные персоны, чем и пользуются для приличных дополнительных заработков вне поля. Еще пара фактов, которые подтверждают престижность события:

30-секундный ролик рекламы, которая часто бывает необычной, стоит 5,6 миллиона долларов.

В 1996 году Супербоул собрал рекордную телеаудиторию в мире спорта – 138,5 млн человек. Тогда "Даллас Ковбойз" победили "Питтсбург Стилерз" – 27:17.

Ожидается, что в этом году из-за коронавируса гораздо больше людей будет смотреть игру в кругу семьи, поэтому телеаудитория возрастет предположительно до 185 миллионов зрителей. На трибуны же смогут попасть около 15 тысяч счастливчиков, заполнив лишь треть мест арены.

Главные герои

В обоих командах есть звезды лиги первой величины. Оба – квотербеки, но довольно сильно отличаются друг от друга. 43-летний Том Брэди – один из лучших игроков в истории НФЛ, шесть раз выигрывал Супербоул с "Нью-Инглэнд Пэтриотс" и четыре раза признавался его MVP. По сути, "Тампа" с его приходом повторила путь Золушки к финалу.

Но там ее встретит самый высокооплачиваемый игрок лиги – 25-летний Патрик Махоумс. "Канзас" заключил с ним контракт на 10 лет, за которые с учетом возможных бонусов выплатит около полумиллиарда долларов!

Реклама

Музыкальная особенность шоу

По многолетней традиции в перерыве матча выступают музыкальные звезды. На стадионах НФЛ сверкали Пол Маккартни, Бейонсе, Принс, "Роллинг Стоунс", Брюс Спрингстин, Джастин Тимберлэйк, Майкл Джексон и другие.

В этом году почетное право выступить получил канадский певец эфиопского происхождения, лауреат премии "Грэмми" Эйбел Макконен Тесфайе. Он больше известен под сценическим именем The Weeknd. Причем, парень даже вложить свои личные средства, чтобы сделать шоу более ярким для телевидения.

Где и во сколько смотреть

В Украине официально матч покажет телеканала Viasat Sport. Он доступен в некоторых кабельных сетях и на интернет-сервисе OLL.TV. Начаться игра должна в 1:30 по киевскому времени.

Ранее самого высокооплачиваемого спортсмена раскритиковали за куртку за 6,5 тысяч – Мейвезер пришел в ней на Супербоул-2020.

Смотрите также сюжет об украинском спорте: