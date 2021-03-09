Соперник "Динамо" в Лиге Европы отказался тренироваться в Киеве

"Вильярреал" не будет ночевать в нашей столице после матча на "Олимпийском"

Уже послезавтра две украинские команды сыграют в 1/8 финала Лиги Европы. "Динамо" в четверг будет принимать испанский "Вильярреал". Сегодня стало известно, что одна из сильнейших команд Ла Лиги не захотела проводить в Киеве тренировки.

Тем временем, чемпион мира из "Динамо" сломался, играя в футболке другого клуба.

О планах "Вильярреала" рассказал Telegram-канал "Динамо Киев Inside":

"Без тренировки и без послематчевого ночлега. "Вильярреал" максимально упростил програму пребывания в Киеве. Прибывают в среду после 19-00, проживают в "Хилтоне", улетают сразу после матча".

Поединок на НСК "Олимпийский" стартует 11 марта в 19:55 по киевскому времени. Коллектив бывшего тренера "Арсенала" и "ПСЖ" Унаи Эмери занимает сейчас седьмое место в национальном чемпионате, а в минувшем финишировала пятой. В предыдущем туре "Вильярреал" на последних минутах проиграл в гостях "Валенсии", которую Эмери тренировал в 2008-2012 гг.

Ранее братья Суркисы едва не продали "Динамо" российскому миллиардеру.

Смотрите, как "Вильярреал" обыграл австрийский "Зальцбург" в 1/16 финала: