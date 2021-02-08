"Соскучилась по пробкам и "приветливым" людям в магазинах": Харлан вернулась из Италии

Титулованная украинская фехтовальщица Ольга Харлан вернулась из Италии в Украину и начала подготовку к квалификации на Олимпиаду-2020 в Токио. Обладательница "золота" ОИ и мультичемпионка мира рассказал о разнице между странами и как на нее повлияла пандемия. Ранее Харлан показала, что ее итальянский парень делает по ночам.

"Немножко скучаю по своему молодому человеку, по Италии, потому что провела там пять месяцев. Хотя дома и лучше – здесь родные, друзья, команда. Начала фехтовать с девочками, соскучилась. Соскучилась по Киеву и даже по пробкам, по нашим "приветливым" людям в магазинах", – рассказала Ольга "Украина 24".

Ольга Харлан и Луиджи Самеле / Фото: Instagram

Между Украиной и Италией

Харлан отмечает, что конечно же, Украина и Италия – это разный менталитет: Там люди на улицах все в маске. Если ты ее не надел, то сразу подойдет полиция и может выписать штраф. У нас же все по-другому и дистанцию не держат. Я сначала злилась, а потом решила, что просто сама буду все это делать. Потому что сейчас критическая ситуация и жаль, что люди не понимают, насколько все серьезно".

Ольга Харлан / Фото: Getty Images

Также саблистка рассказала, что скучала в Италии по украинской кухне. Готовила ее своему парню – также фехтовальщику Луиджи Самеле. И ему она нравится. А вот между собой влюбленные почти не фехтуют, ведь если Луиджи случайно сильно ударит Ольгу, то все может закончиться ссорой.

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Как отразился перенос Олимпиады

Из-за пандемии коронавируса летнюю Олимпиаду-2020 в Токио пришлось перенести на год. А спортсмены, которые подводили себя к идеальной форме несколько лет, вынуждены начинать все сначала. Но Харлан, которая №1 в рейтинге женской сабли, относится к ситуации философски:

"Да, мир встал на паузу. Но меня успокоил тот факт, что у всех так. И это заставляет тебя немножко подумать не только о спорте, а больше о семье, о личной жизни. И насладиться этим. На 100% к Играм я сейчас не готова, даже не готова на 80%. Но это не первая Олимпиада, не первое соревнование и не первый раз я стою с саблей. Я знаю, что делать. Думаю, у меня будет план".

Ольга Харлан / Фото: Instagram

Последняя квалификация

"Скорее всего, у нас будут соревнования с 10 по 14 марта в Будапеште. Последняя квалификация на Олимпиаду. И сейчас мы готовимся. В личном зачете у меня нет проблем с попаданием на Игры в Токио, а вот в командном еще боремся. Шансы у нас небольшие, но есть, и я готова бороться. И думаю, что девочки меня поддерживают", – заключила Ольга.

Ранее мы писали, что Харлан – лучшая фехтовальщица года в мире пятый раз.

Харлан и ее возлюбленный Видео: Instagram