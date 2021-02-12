Создает шедевры не только ногами: что помогает успокоиться украинской чемпионке

Чемпионка мира и Европы по синхронному плаванию, лучшая синхронистка планеты 2018 года Елизавета Яхно создает шедевры не только в воде. В свободное от тренировок и соревнований время девушка рисует. И от ее новой работы маслом подписчики в Instagram не могут отвести взгляд.

"Перезагрузка... Мое успокоение, мое вдохновение – творчество. Первая картина маслом, и это очень впечатлило. Внутренний ребенок доволен. Может быть открою галерею", – написала Яхно в своем Instagram.

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22-летняя Елизавета Яхно становилась чемпионкой мира в 2019 году, двумя годами ранее брала "серебро", а также имеет шесть бронзовых медалей ЧМ. По итогам 2018 года Международная федерация плавания (FINA‏) признала Елизавету Яхно лучшей синхронисткой мира.

Елизавета Яхно / Фото: Instagram

Ранее мы рассказывали, как красавица-синхронистка на карантине тренируется дома с огромным попугаем на плече.

Елизавета Яхно – тренировка дома в условиях карантина