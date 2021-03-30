Сожгли авто журналиста, обвинявшего команду экс-тренера Динамо в договорном матче

Скандальному российскому спортивному журналисту Дмитрию Егорову сожгли машину в Москве.

Об этом Егоров сообщил в своем телеграм-канале. Также он опубликовал запись с камеры видеонаблюдения: к авто подходит человек, а через некоторое время после его ухода происходит взрыв.

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"Сегодня ночью мне сожгли машину. Подкинули, рвануло, сгорело дотла. Честно говоря, даже не знаю, кого подозревать. Много всего разного было написано. Варианты разные, конечно. За себя могу сказать одно: я всегда был честен в своей работе. Я не думаю и не хочу думать, что это как-то связано со "Спартаком". Были другие темы, когда говорили: "Куда ты лезешь". Но, ребят, те, кто шутит, кто угрожает, кто выдумывал всякий бред про ту же машину, вы, если вы люди все-таки, должны понимать, к чему это все может приводить", – написал Егоров

"Страховки нет. Это, конечно, печально", – добавил журналист

Отметим, что в феврале Дмитрий Егоров обвинял в проведении договорного матча "Тамбов" и "Ротор" (1:3), который на тот момент возглавлял экс-тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич. В марте Хацкевич из "Ротора" был уволен.