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Спалились! Россия подкупала проститутками босса мирового биатлона

28 января, 12:46

Олег Люлька

За бесплатные любовные утехи и охоту норвежец Андерс Бессеберг закрывал глаза на российский допинг

В мировом спорте грянул новый громкий скандал, связанный с Россией. Ранее мы писали, что на допинге попался "символ чистоты российского спорта". А теперь вскрылись факты коррупции со стороны бывшего босса Международного союза биатлонистов (IBU) 74-летнего норвежца Андерса Бессеберга.

Как оказалось, он за взятки в виде любовных утех скрывал положительные допинг-пробы россиян.

Андерс Бессеберг / Фото: Getty Images

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Сегодня независимая комиссия IBU под руководством Джонатана Тэйлора обнародовала результаты расследования по бывшему главе организации Андерсу Бессебергу, придя к следующим выводам:

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Ранее мы писали, что российские теннисистки пожизненно отстранены от спорта. Девушки принимали участие в договорных матчах, при этом играя в паре.

Видео: Facebook / МИД Украины

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Россия коррупция биатлон допинг IBU Андерс Бессеберг

Источники: Сегодня|Спорт , ua.tribuna.com

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