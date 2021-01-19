Спасают пальцы от ампутации: лыжники пробежали марафон в сильнейший мороз

После участия в лыжном марафоне Ла Диагонела в Швейцарии, который состоялся 16 января, двум лыжникам грозит ампутация. В этом году марафон вышел экстремальным. Температура на старте опустилась ниже минус 20 градусов Цельсия. Но в марафонской серии, в отличие от стартов FIS, нет погодного ограничения, поэтому гонка состоялась.

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И теперь после 60 км дистанции по морозу у шведского лыжника Михаэля Эклефа развился некроз, и он рискует потерять большой палец ноги.

"Мне очень больно. Сейчас у меня в голове много мыслей. Больше всего я переживаю, что могу потерять большой палец на ноге. Врачи говорят, что не знают, смогу ли я сохранить его. Время покажет. Я очень надеюсь, что мне удастся сохранить", — цитирует Эклефа NRK.

А немецкий спортсмен Патрик Оттилингер может потерять два пальца на руке: "Я не чувствую двух пальцев, а один из них синий. Врачи сообщили, что единственное, что я могу сейчас делать, – просто ждать, пытаться их отогреть и немного активизировать. Остается лишь надеяться, что в конце концов все наладится".

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