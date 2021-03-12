Сплошная ромашка: Серена Уильямс показала, как проводит зиму

Одна из лучших теннисисток в истории Серена Уильямс, в перерыве между турнирами, забрасывает своих поклонников в Instagram яркими фото. Накануне Серена предстала в образе Женщины-кошки. Теперь наряд спортсменки куда веселее.
Уильямс позирует в облегающем комбинезоне с ромашками. "Как мы проводим зимы во Флориде", – подписала снимок в Instagram Серена.
Напомним, что Серена Уильямс – победительница 23-х турниров "Большого шлема" и четырехкратная олимпийская чемпионка. Долгое время она занимала первое место в рейтинге WTA.
На Открытом чемпионате Австралии-2021 Серена Уильямс дошла до полуфинала, где проиграла Наоми Осаке в двух сетах со счетом 3:6, 4:6, а потом расплакалась. А японская теннисистка стала победительницей Australian Open. На данный момент Уильямс занимает 7-ю строчку рейтинга WTA.
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