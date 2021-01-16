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Спонсоры объявили бойкот чемпионату мира по хоккею, если его оставят Лукашенко

16 января, 22:53

Олег Люлька

Босс мирового хоккея Фазель обещает окончательное решение по судьбе турнира в ближайшие пять дней

Сразу три крупные компании объявили, что не будут спонсировать ЧМ-2021 по хоккею, если он таки пройдет в Минске. Речь об автомобильном бренде, а также о производителях косметической продукции и часов.

"Мы выступаем за уважение, единство и против всех форм дискриминации и насилия. Глядя на ситуацию, мы решили, что не будем спонсировать чемпионат мира по хоккею 2021 года, если будет подтверждено, что он пройдет в Беларуси. Мы уже проинформировали о нашем решении Международную федерацию хоккея", – говорится в заявлении одной из компаний

По словам главы Международной федерации хоккея Рене Фазеля, окончательное решение о месте проведения соревнований будет принято в ближайшие пять дней. При этом швейцарец отмечает, что позиция спонсоров турнира может сыграть определенную роль.

По состоянию на сейчас, турнир должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня.

Александр Лукашенко и Рене Фазель / Фото: Reuters

Александр Лукашенко / Фото: YouTube

Ранее мы писали, что сборная Дании отказывается ехать к Лукашенко.

При этом Латвия пытается отцепить Беларусь и хочет сама провести все матчи чемпионата мира в Риге.

Однако на днях босс мирового хоккея Фазель заявил, что готов дать шанс Лукашенко использовать ЧМ в Минске "как средство объединения людей". "Если мы сейчас отменим ЧМ в Беларуси – это что-то изменит в стране? Конечно же, нет", – говорит швейцарец.

Видео: Сегодня

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