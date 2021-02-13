Спортивная библия отметила двух украинцев – они самые преданные футболисты

Сразу два украинца вошли в список самых преданных футболистов с топ-10 лиг Европы. В рейтинге популярного ресурса Sport Bible Владимир Чеснаков и Андрей Пятов.

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Владимир Чеснаков на 17-м месте. Защитник выступает за полтавскую "Ворсклу" уже 13 лет и 2 месяца.

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов в клубе уже 13 лет и 8 месяцев. Это 13-е место в рейтинге. Интересно, что в "Шахтер" вратарь перешел из "Ворсклы".

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А самым преданным футболистом ресурсом Sport Bible назван вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Он играет за московский клуб 17 лет и 8 месяцев. На второй строчке рейтинга расположился форвард "Барселоны" Лионель Месси (16 лет 8 месяцев), замкнул тройку полузащитник "Вест Хэма" Марк Ноубл (16 лет 8 месяцев).

Ранее мы рассказывали об уникальном уругвайском форварде Себастьяне Абреу. Он перешел в свой 30-й клуб в карьере! Абреу – 44 года. Начинал он свою карьеру в 1996 году.

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Смотрите, как Чеснаков забивает голы: